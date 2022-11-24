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السيسي يوافق على قرض جديد لمصر

مال وأعمال

السيسي يوافق على قرض جديد لمصر
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وفرنسا بقيمة 776 مليونا و900 ألف يورو.

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ووفقا للقرار سوف يساهم القرض في تمويل توريد 55 قطارا، وتجديد مستودعات الخط الأول من مترو القاهرة.

ويذكر أنه قد تم توقيع بروتوكول مالي بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية الخاص بمشروع توريد 55 قطارا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل تنموي ميسر بمبلغ 776,9 مليون يورو، وذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي لمصر.

وقد وافق مجلس النواب المصري خلال اجتماعه يونيو الماضي على قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل التنموي بين مصر، ممُثلة في وزارة التعاون الدولي، والحكومة الفرنسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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