إيرادات العراق من الذهب الأسود

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة عنها لشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات نحو 9 مليارات دولار.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، فإن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (104) ملايين و(831) ألفا و(120) برميلا، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(281 ) مليونا و(647) ألف دولار.

وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أكتوبر 2022 من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(70) ألفا و(427) برميلا.

فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك بشمال العراق عبر ميناء جيهان (2) مليون و(417) ألفا و(893) برميلا.

كذلك أظهرت البيانات أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (88.539) دولار، وأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية من جنسيات عدة.

المصدر: RT