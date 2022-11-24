"بلومبرغ": محادثات الاتحاد الأوروبي حول سقف برميل النفط الروسي وصلت إلى طريق مسدود

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في التوصل إلى اتفاق أمس الأربعاء بشأن تحديد سقف لسعر برميل النفط الروسي.

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وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن المحادثات ستستأنف حول المسألة مساء اليوم الخميس أو غدا الجمعة. وقالت إن المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي حول تحديد السقف، وهي المبادرة التي اقترحتها مجموعة G7، وصلت أمس إلى طريق مسدود.

ووفقا للوكالة فإن ممثلي دول الاتحاد الأوربي، البالغ عددها 27 دولة، لم يتفقوا على مستوى سقف سعر البرميل الروسي، إذ تبين أن المستوى المقترح في حدود 65 إلى 70 دولارا للبرميل منخفض جدا بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية لآخرين.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع G7، يناقش تحديد سقف سعري لموارد الطاقة الروسية عند 65-70 دولارا للبرميل.

وفي سبتمبر الماضي، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) عزمهم على فرض قيود على سعر النفط الروسي كجزء من العقوبات. ومن المقرر أن يتم تطبق السقف السعري للنفط في 5 ديسمبر 2022، وللمنتجات النفطية في 5 فبراير 2023.

من جهتها انتقدت موسكو الخطوة، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تبيع منتجاتها النفطية إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.

وقبل أيام جددت روسيا تلويحها بالتوقف التام عن بيع النفط وتخفيض الإنتاج بشكل حاد إذا وضع سقف لأسعار نفطها، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تتعهد بعدم تصدير النفط لأي دولة تضع حدا أقصى على أسعار النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي