نوفاك يعلق على مقترح واشنطن فرض سقف لسعر برميل النفط الروسي

علق نائب رئيس الوزراء الروسي، الكسندر نوفاك، على مقترح واشنطن بفرض سقف لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا، وأكد أن سعر برميل النفط يجب أن تحدده السوق، وليست إملاءات دول معينة.

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وقال نوفاك، خلال مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو اليوم: "يمكن قول أي شيء، ولكن السعر يجب أن يقرره السوق بناء على توازن العرض والطلب".

وأضاف المسؤول الروسي قائلا: "أسعار النفط العالمية يجب أن تتشكل بناء على آليات السوق، الآن هناك الكثير من عدم اليقين في هذا الصدد، ومحاولات وضع سقفها لروسيا هي في الأساس انتقال إلى تخطيط الدولة في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة للتجارة العالمية".

وأكد نوفاك مجددا أن روسيا لن تورد نفطها إلى تلك البلدان التي تفرض سقفا سعريا، وقال: "لن نورد إلى تلك البلدان التي تفرض سقفا سعريا على نفطنا، لأن هذه سابقة سيئة للغاية ويمكن أن تنطبق في أي وقت ليس فقط على روسيا، ولكن أيضًا على الموردين الآخرين في الأسواق العالمية، وعلى أي سلعة".

وفي إطار ضغط العقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا، تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض قيود على أسعار تصدير النفط الروسي بهدف تقليل عائدات روسيا، مع الحفاظ على وجودها في السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي