الكرملين عن وضع سقف لسعر النفط الروسي: الخطوة ستؤدي إلى زعزعة سوق النفط

حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

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وأضاف المتحدث باسم الكرملين، خلال حديثه للصحفيين اليوم الجمعة، أنه إذا فرض الغرب قيودا على سعر النفط الروسي، فإن الخام من روسيا سيتم بيعه إلى الدول التي تعمل وفقا لظروف السوق.

وتابع المسؤول قائلا: "تعلمون أن (نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر) نوفاك هو المسؤول عن اتصالات روسيا المتعلقة بالنفط مع "أوبك" و"أوبك+"، وأمس نوفاك صرح بوضوح أن روسيا لن تورد نفطها إلى الدول التي ستنضم إلى مبادرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي".

وقبل ذلك أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن دول مجموعة السبع تتجه نحو وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وذلك من أجل الحد من عائدات الميزانية الروسية "وبالتالي تقليل الدعم المالي للعملية العسكرية في أوكرانيا".

وأمس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن دول مجموعة "أوبك+" وكذلك الهند والصين لم تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي فكرة وضع سقف على سعر برميل النفط الروسي بالأمر السخيف، محذرا من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي على أن بلاده لن تقوم بتوريد النفط ومنتجاته إلى الدول التي ستدعم هذه المبادرة.

المصدر: نوفوستي