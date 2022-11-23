أسعار الوقود الأزرق تواصل الارتفاع في أوروبا

واصلت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية الارتفاع، اليوم الأربعاء، حيث صعدت بنحو 6% وتجاوزت مستوى 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 6.5% إلى 1356.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي ارتفاع أسعار الغاز بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عن خفض محتمل في إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا اعتبارا من 28 نوفمبر المقبل (الاثنين المقبل).

المصدر: برايم