 
مباشر

أسعار الوقود الأزرق تواصل الارتفاع في أوروبا

مال وأعمال

أسعار الوقود الأزرق تواصل الارتفاع في أوروبا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8ev

واصلت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية الارتفاع، اليوم الأربعاء، حيث صعدت بنحو 6% وتجاوزت مستوى 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.

إقرأ المزيد
مولدوفا تعلق على
مولدوفا تعلق على "سرقة" كييف للغاز الروسي: نخزنه في أوكرانيا

وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 6.5% إلى 1356.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي ارتفاع أسعار الغاز بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عن خفض محتمل في إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا اعتبارا من 28 نوفمبر المقبل (الاثنين المقبل).

المصدر: برايم

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)