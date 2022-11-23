مولدوفا تعلق على "سرقة" كييف للغاز الروسي: نخزنه في أوكرانيا

أكدت مولدوفا أن جزءا من الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من روسيا لا يزال في أوكرانيا ويتم ضخه في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) كاحتياطي.

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وجاء ذلك بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية في مولدوفا أندريه سبينو.

وقال المسؤول في منشور في قناته على "تلغيرام" اليوم: "كميات الغاز التي تقول "غازبروم" إنها متبقية في أوكرانيا هي مدخراتنا واحتياطياتنا التي يتم ضخها في منشآت التخزين في أوكرانيا".

ولم يحدد المسؤول كمية الغاز التي تم ضخها إلى منشآت التخزين الأوكرانية، لكنه أشار إلى أن مولدوفا لديها احتياطيات متراكمة بمقدار 200 مليون متر مكعب من الغاز في أنظمة نقل الغاز في الدول المجاورة.

وأمس أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، أن الغاز الطبيعي المباع لمولدوفا والذي يتم ضخه من خلال أنابيب عبر أوكرانيا لا يصل بالكامل إلى العاصمة كيشيناو.

وقالت الشركة الروسية في منشور بقناتها بتطبيق "تلغرام" الثلاثاء، إنها رصدت نقصا في إمدادات الغاز الطبيعي في أوكرانيا والمخصصة للتسليم لمولدوفا.

المصدر: تاس