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صحيفة: شركة نرويجية تستأنف توريد قطع غيار التوربينات إلى روسيا

مال وأعمال

صحيفة: شركة نرويجية تستأنف توريد قطع غيار التوربينات إلى روسيا
Sputnik
صورة أرشيفية لعنفة غازية
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قالت صحيفة Bergens Tidende، إن شركة Bergen Engines النرويجية استأنفت توريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح التوربينات الغازية إلى روسيا.  

وفقا للصحيفة، بدأت الشركة مجددا في توريد منتجاتها إلى روسيا للوفاء بالالتزامات التعاقدية طويلة الأجل.

سيتم استخدام قطع الغيار التي سترسلها الشركة النرويجية لاحقا، في إصلاح وصيانة 22 عنفة غازية تم توريدها إلى  "شركة النحاس الروسية" في عام 2019.

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ونقلت الصحيفة عن يون إريك ريف، أحد مدراء الشركة النرويجية قوله: "تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع المالكين لمؤسستنا في بريطانيا".

ونوه بأن الحديث يدور عن عقود تم التوقيع عليها منذ عدة سنوات مضت.

في وقت سابق، أعلنت شركة Bergen Engines عن وقف نشاطاتها في روسيا بشكل تام، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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