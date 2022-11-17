"توتال" الفرنسية: باقون في روسيا لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا

أعلن باتريك بويانيه، المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية "توتال"، أن الشركة حافظت على وجودها في روسيا لضمان إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وقال بويانيه لقناة "إل سي إي" التلفزيونية: "كل شيء واضح. بقينا في روسيا لضمان الإمدادات لأوروبا".

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وأضاف: "نحن نسترشد بمبدأ بسيط. لا ننتهك العقوبات ونقلص تدريجيا وجودنا في روسيا"، وشركتنا تحتفظ فقط بالأنشطة المتعلقة بإمدادات الطاقة إلى أوروبا.

واعتبر أنه من المهم الحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا، وهو ما تسعى إليه فرنسا.

وتابع: "الطريقة الوحيدة للتسوية هي الحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا مفتوحة، وهو ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وشدد على أنه "محق في ذلك رغم صعوبة الظروف الحالية".

وأضاف: "يجب أن نثق في تطلعات زعيمنا للمساعدة في حل النزاع الذي يؤثر بشدة علينا جميعا".

المصدر: نوفوستي