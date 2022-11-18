ماسك يؤكد أن "تويتر" سيعزز حرية التعبير

قال إيلون ماسك، مالك الشبكة الاجتماعية "تويتر" إن الشبكة ستعزز حرية التعبير، ولكنها ستقيد أيضا المنشورات التي تعبر عن الكراهية أو السلبية.

وكتب ماسك على حسابه على "تويتر": "سياسة تويتر الجديدة هي تعزيز حرية التعبير، وليس حرية الوصول.. التغريدات السلبية التي تحض على الكراهية سنضع أمامها قيودا قدر الامكان".

وأشار إلى أن المستخدمين لن يتمكنوا من العثور على مثل هذه المنشورات ما لم يبحثوا عنها. وأكد ماسك أن الحديث يدور عن المنشورات بمفردها، وليس عن الحسابات بأكملها.

يذكر أن شركة تويتر الأمريكية تأسست عام 2006، وهي شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.

المصدر: ريا نوفوستي