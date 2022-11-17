بالأرقام.. مصر تصدر بمليارات الدولارات لدول مجموعة العشرين

حققت الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأولى من العام الجاري 2022، حيث سجلت الصادرات 17.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام.

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وجاء الارتفاع الكبير مقابل 12.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 42.9%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات، حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 42.9 مليار دولار، مقابل 37.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 13.6% .

فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين إلى 60.9 مليار دولار، مقابل 50.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.9% .

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال أول 8 أشهر من عام 2022؛ بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار.

فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 2.4 مليار دولار، ثم أمريكا 1.7 مليار دولار، ثم السعودية 1.6 مليار دولار، ثم فرنسا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الصين 1.4 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.1 مليار دولار، وأخيراً كندا 650.6 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال أول 8 أشهر من عام 2022، حيث بقيمة بلغت 9.9 مليار دولار.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 5.8 مليار دولار، ثم أمريكا 5 مليارات دولار، ثم الهند 2.7 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.7 مليار دولار، ثم تركيا 2.7 مليار دولار، ثم البرازيل 2.5 مليار دولار، ثم روسيا 2.4 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.2 مليار دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 1.3 مليار دولار.

بينما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/2021، وبلغت قيمتها 11.2 مليار دولار.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 687.5 مليون دولار، ثم ألمانيا 130.7 مليون دولار، ثم فرنسا 126.1 مليون دولار، ثم كندا 115.6 مليون دولار، ثم إيطاليا 95.2 مليون دولار، ثم استراليا 61.8 مليون دولار، ثم تركيا 21.5 مليون دولار، وأخيراً الصين 12.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 16.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 27.5%.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 / 2021؛ بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 9.2 مليار دولار، ثم السعودية 622 مليون دولار، ثم الصين 396.9 مليون دولار، ثم فرنسا 351.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 277 مليون دولار، ثم ألمانيا 239.6 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 194.1 مليون دولار، ثم اليابان 48.5 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 25.9 مليون دولار.

المصدر : اليوم السابع