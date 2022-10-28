قفزة في صادرات مصر خلال 2021.. ولتركيا نصيب الأسد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن زيادة إجمالي قيمة الصادرات إلى 43.6 مليار دولار عام 2021 ، مقابـل 29.3 مليار دولار عام 2020 ، بارتفاع نسبته 48.8%.

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وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 32.5 مليـار دولار عام 2021 ، مقابل 25.1 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 29.9%.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 11.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 164.3%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن أعلى نسبة للصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2021 كانت في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 46.2%، ثم الوقود حيث بلغت نسبته 27.3%، تليه السلع نصف المصنعة، حيث بلغت نسبتها 18.9% من جملة الصادرات المصرية.

وبلغت قيمة الغاز الطبيعي المصدر 3.9 مليار دولار عـام 2021، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 789.1%، كما بلغت قيمة صادرات البترول الخام 3.2 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020 ، بنسبة ارتفاع قدرها 169.5%.

وبلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة وتوابعها 2.0 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 40.0%.

وبلغت قيمة الحديد ومصنوعاته 1.7 مليار دولار عام 2021، مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 109.0%.

وبلغت قيمة اللدائن ومصنوعاتها 1.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 0.9 مليار دولار عام 2020 ، بنسبة ارتفاع قدرها 72.9%.

واستحوذت تركيا على المرتبة الأولى من الصادرات بنسبـة 6.9% من جملة الصادرات المصرية، تليها إيطاليا بنسبة 6.6% من جملة الصادرات، وفي المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبـة 5.8%، وفي المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.1 %.

وأوضح الجهاز أن ميناء الإسكندرية جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 30.5% من جملة الصادرات، يليه ميناء السويس بنسبة 22.5% ، ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 15.9%، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.3%، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 5.7%، وأخيرا ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 4.1%.

وفيما يتعلق بإجمالي قيمة الواردات، فقد بلغت 89.2 مليار دولار عام 2021 ، مقابل 70.4 مليار دولار عام 2020 ، بنسبة ارتفاع 26.6%. كما ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 79.2 مليار دولار عام 2021 ، مقابل 64.0 مليـار دولار عام 2020 ، بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%.

وارتفعت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتها 10.0 مليار دولار عام 2021 ، مقابل 6.4 مليـار دولار عام 2020 ، بنسبــة ارتفاع قدرها 56.3 %.

وبلغت أعلى نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجـة الاستخدام خلال عام 2021 في السلع الوسيطة 35.2 % من جملة الواردات المصرية.. ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 18.2% من جملة الواردات المصرية.. تليها المواد الخام حيث بلغت نسبتها 13.2% من جملة الواردات المصرية.

ومن أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها الحديد ومصنوعاته، حيث بلغـت قيمتها 5.3 مليار دولار عام 2021 مقابل 4.6 مليــار دولار لعـام 2020 ، بنسبــة ارتفاع قـدرهـا 14.0 %. كما بلغــت قيمة اللدائن ومصنوعاتهـا 4.7 مليــار دولار عـام 2021 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2020 ، بنسبة ارتفاع قدرها 56.7%. وبلغـت قيمة المواد الكيمياوية العضوية وغير العضوية 2.9 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.3 مليار دولار لعام 2020 ، بنسبة ارتفاع قدرها 25.3 %.

وبلغـت قيمة البترول الخام 3.7 مليار دولار عام 2021 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2020 ، بنسبة ارتفاع قدرها 4.8 %.

وجاءت جمهورية الصين الشعبية فى المرتبة الأولى بنسبة 16.2 % من جملة الواردات، تليها فى المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة 7.7 %، وأمريكا فى المرتبة الثالثة بنسبة 7.1 % ، ثم ألمانيا بنسبة 4.7 %. وطبقا للتكتلات الاقتصادية، جاءت آسيا فى المرتبة الأولى بنسبة 29.0 % من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا 23.5 %، ثم الدول العربية بنسبة 15.7 %.

وجــاء ميناء مطــار القاهــرة فى المرتبة الأولى بنسبة 27.1 %، من جملــة الواردات، ثم يليه مينــاء الإسكندرية بنسبـة 26.3 %، ثم العين السخنة بنسبة 12.8 %، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 12.5%، ثم ميناء دمياط بنسبة 7.4 %، والسويس بنسبة 6.5 %.

المصدر: المصري اليوم