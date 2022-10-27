مصر.. أكبر بنك حكومي يصدر شهادة بعائد ضخم بعد رفع سعر الفائدة

في تحرك عاجل بعد رفع أسعار الفائدة 2%، قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، ويصرف العائد سنويا.

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كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات - ذات العائد الشهري، لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلا من 14%، اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي، وبسعر 16.50%؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويا.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب.

ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، وقال البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تلاها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه خروجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.

المصدر: القاهرة 24