خبير يكشف لـRT مفاجأة حول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد رفع سعر الفائدة

علق الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة، في تصريحات لـRT ، على التوقعات التي تنتظر الجنيه المصري بعد رفع سعر الفائدة 2% في البنك المركزي.

إقرأ المزيد

وأوضح جنينة أنه من المتوقع خلال ساعات قليلة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ولكن لا نعلم إلى أي مدى سيصل سعر الصرف.

وأشار إلى أن البنك الأهلي فور رفع سعر الفائدة، أعلن طرح شهادة استثمارية 3 سنوات بقيمة فوائد 17.25%، لكي يتم تقليل الضغوط على الدولار عندما يتحرك سعر الصرف، وهذا الأمر استعدادا لقرض صندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير الاقتصادي المصري، أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي ينص على تحرير سعر الصرف، ولذلك يجب إعطاء المواطن وسيلة استثمار تؤدي لعائد جيد حتى لا يتحول الأمر إلى "دولرة"، أي شراء الدولار بشكل كبير.

وأكد الخبير المصري في النهاية أنه من المتوقع أن يتم طرح شهادة استثمارية لمدة عام واحد في البنوك قد يصل قيمة العائد فيها إلى 20% لأول مرة في تاريخ مصر، موضحا أن سعر الدولار قد يصل إلى 24 جنيه أو يتجاوز هذا الرقم.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم