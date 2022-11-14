3 دول أجنبية واثنتان عربيتان في صدارة الموردين لمصر

ارتفعت قيمة واردات مصر من 5 دول، وهي الصين، السعودية، أمريكا، روسيا الاتحادية، الكويت بنسبة 21% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022.

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وسجلت الواردات ما قيمته 25.364 مليار دولار في مقابل 20.963 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي نشرتها مواقع اقتصادية مصرية، استحواذ الدول الخمس على 39.3% من إجمالي واردات مصر.

وسجلت الواردات المصرية من الدول الخمس نحو 3.337 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، في مقابل 2.739 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2021، بنسبة ارتفاع 21.8%.

وزادت قيمة واردات مصر من روسيا الاتحادية بنسبة 9.4% لتبلغ 2.443 مليار دولار، في مقابل 2.233 مليار دولار، لتستحوذ على 3.8% من الإجمالي، وكذلك خلال أغسطس بنسبة 20.1% لتبلغ 371.515 مليون دولار، في مقابل 309.288 مليون دولار.

وتربعت الصين على رأس قائمة أكبر الدول الموردة لمصر خلال الفترة بين يناير- أغسطس 2022 ، مستحوذة على 15.4% من إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة.

ونمت قيمة واردات مصر من الصين لنحو 9.924 مليار دولار، في مقابل 9.283 مليار دولار، بنسبة 6.9%، بينما انخفضت خلال أغسطس للشهر السابع على التوالي بنسبة 12.9% لتبلغ 1.186 مليار دولار، في مقابل 1.362 مليار دولار.

وتسيطر السعودية على 9.1% من واردات مصر بقيمة 5.838 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022 ، في مقابل 4.254 مليار دولار، بارتفاع 37.2%، وبلغت 684.267 مليون دولار خلال أغسطس، في مقابل 583.877 مليون دولار، بنمو 17.2%.

وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 7.8% من واردات مصر بقيمة 4.997 مليار دولار، في مقابل 4.1 مليار دولار، بنمو 21,9%، وسجلت خلال أغسطس نحو 490.632 مليون دولار، في مقابل 442.499 مليون دولار، بنمو 10.9%.

وقفزت قيمة واردات مصر من الكويت لنحو 2.161 مليار دولار خلال الفترة بين يناير- أغسطس 2022، في مقابل 1.092 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 97.9% لتستحوذ على 3.4% من الإجمالي، بينما تراجعت خلال أغسطس بنسبة 350.9% لتبلغ 605.229 مليون دولار.

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء