إسرائيل تزيد وتيرة بناء الفنادق

أفاد المكتب الصحفي لوزارة السياحة الإسرائيلية بأن الوزارة بالتعاون مع هيئة الأراضي الإسرائيلية تعمل على تسريع وتائر بناء الفنادق.

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وقال المكتب إنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 8 آلاف غرفة للفنادق الجديدة بحلول نهاية عام 2023 في قطع الأراضي المشاركة في المناقصة.

وذكرت الوزارة أنه قبل 5 سنوات من انتشار جائحة كورونا ازداد عدد الغرف في الفنادق بمقدار 5 آلاف غرفة.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف: "إن التسويق الناجح لقطع الأراضي هو خطوة أخرى في الطريق نحو تحقيق الهدف الذي حددته، وهو 10 ملايين ضيف سنويا بحلول عام 2030".

وفي الوقت الراهن تجري السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء الفنادق في عسقلان وكريات شمونة وكريات موصقين وقصرين. وتدخل هذه التجمعات السكنية خطة الوزارة لعام 2022 لزيادة عدد غرف الفنادق بمقدار 770 غرفة في شمال البلاد و2100 غرفة في جنوب البلاد و1650 غرفة في البحر الميت. وأعلنت وزارة السياحة أنها تشهد نموا سريعا لعدد الطلبات للمشاركة في كل مناقصة.

المصدر: نوفوستي