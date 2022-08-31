إسرائيل والإمارات تسوقان عروضا سياحية مشتركة

بدأت إسرائيل والإمارات بتسويق عروض سياحية مشتركة تشمل رحلات لكلا الجهتين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه "في المرحلة الأولى، سيتم تسويق عروض سياحة مشتركة، حوالي 12 يوما، لقطاع السياحة في أمريكا الشمالية، وحوالي 10 وكلاء سفر كبار (من أكبر الوكلاء)، سيطرحون العروض على الشعب الأمريكي"، لافتة إلى أن "واحدة من المستفيدين من هذه المبادرة، هي شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"، التي ستقوم بتسيير قسم من هذه الرحلات".

وفي تصريحات لـ"كان"، قال وزير السياحة الإسرائيلي، يوآل رزبوزوف: "قمة النقب التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، عززت العلاقة بين البلدين، ونحن نعمل على بناء تعاونات كثيرة تزيد من مدخولات خزينة الدولة وتقوم بتحريك الإقتصاد عموما والعمل لما هو أفضل لمواطني إسرائيل".

المصدر: "I24"