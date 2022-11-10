قفزة في سهم "سبيربنك" بعد تقرير مالي

ارتفع سهم "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، اليوم الخميس، بنحو 5% بعد صدور تقرير مالي أظهر أن صافي الربح للمصرف تجاوز منذ بداية العام 2022 مستوى 50 مليار روبل (نحو 810 مليون دولار).

وبحلول الساعة 11:23 بتوقيت موسكو، صعد سهم "سبيربنك" بنسبة 5% إلى مستوى 133.45 روبل.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير "سبيربنك" عن الأداء المالي للأشهر الـ10 الأولى من 2022:

- تجاوز صافي الربح منذ بداية العام 50 مليار روبل.

- أصدر البنك قروضا عقارية بقيمة 1.9 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022.

- قام البنك بتخفيض نصيبه من الأصول المقومة بالدولار واليورو إلى النصف تقريبا.

- زاد البنك قروضه للسكان بنسبة 9%، وللشركات بنسبة 12%.

المصدر: برايم