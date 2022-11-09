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ماسك يكشف عن فكرة جديدة للتحويلات المالية عبر "تويتر"

مال وأعمال

ماسك يكشف عن فكرة جديدة للتحويلات المالية عبر
RT
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كشف المالك الجديد لـ"تويتر" رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن فكرة جديدة للحوالات المالية عبر الشبكة الاجتماعية.

قال ماسك خلال محادثة مع مستخدمي "تويتر" في غرفة الصوت، إن الذين دفعوا مقابل إجراء التحقق في الشبكة الاجتماعية سيحصلون على رصيد في حسابهم.

وتساءل ماسك: "ماذا لو دخلت لحسابك وأرسلت منه أموالا لشخص ما على "تويتر"؟.

وأشار إلى أن ربط الحساب المصرفي بحساب الشبكة الاجتماعية سيسمح للمستخدم بتحويل الأموال أو سحبها.

لكن رجل الأعمال لم يوضح ما إذا كان هذا الإجراء سيبصر النور، أم أنه مجرد فكرة.

المصدر: نوفوستي

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