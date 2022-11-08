المركزي الروسي يكشف عن موعد العودة إلى نطاق معدل فائدة محايد

أعربت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي "الدوما"، عن أملها في عودة المركزي إلى نطاق معدل فائدة محايد عند 5% - 6% في العام 2025.

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وقالت المسؤولة في اجتماع في الدوما عن الاتجاهات الرئيسية للسياسة النقدية لروسيا لعام 2023 ولعامي 2024-2025، إن "سعر الفائدة الرئيسي سيكون عند مستوى بحيث يقلل التضخم بشكل تدريجي، ما يعني أنه سيكون أعلى بقليل من النطاق المحايد لبعض الوقت. ونتوقع عودة سعر الفائدة إلى وضع محايد في العام 2025".

وأشارت المسؤولة إلى أن معدل الفائدة المحايد هو عند مستوى 5% - 6%، وهو معدل الفائدة الذي لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم أو إلى انخفاض التضخم.

وفيما يتعلق بالإقراض في روسيا، قالت نابيولينا إن الإقراض للأفراد في روسيا زاد في الأشهر الـ10 الأولى من 2022، وفقا للبيانات الأولية، بنسبة 6.7%، فيما زاد الإقراض العقاري في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 12%.

كذلك لفتت إلى أن التحول الهيكلي للاقتصاد الروسي سيستمر لأكثر من عام، لكن إذا بدأت أزمة في العالم فإن هذا سيعقد عملية التحول.

المصدر: نوفوستي