إيران تشغل حقل نفط مشترك مع العراق

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "محسن خجسته مهر"، أن حقل "سهراب" النفطي المشترك مع العراق سيدخل المرحلة التشغيلية، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" اليوم الثلاثاء.

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وأوضح المسؤول الإيراني، في مؤتمر وطني حول حقول النفط والغاز اليوم الثلاثاء، أن حقل سهراب النفطي الواقع جنوب غرب البلاد سيدخل المرحلة التشغيلية باستثمارات تبلغ 1 مليار دولار.

كما أكد أن العمليات التنفيذية بالطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج ستدخل حيز التنفيذ في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية أبرمت عقود تطوير حقول "ياران الشمالي والجنوبي" و"سهراب " والطبقة النفطية بحقل بارس الجنوبي ومشاريع بمصفاة المرحلة 14 بحقل بارس الجنوبي باستثمار 2.5 مليار دولار، وأن هذا يعكس الإرادة والتنفيذ السريع.

المصدر: فارس