وزير النفط الإيراني: إيران تصبح مركزا للطاقة في المنطقة بفضل موارد الطاقة الروسية

صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، بأن ترانزيت ومبادلة النفط والغاز مع روسيا سيجعل إيران محورا للطاقة في المنطقة ويوفر فرصة لجني العائدات للبلاد.

إقرأ المزيد

وأشار الوزير، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين، إلى أن "مبادلة النفط والغاز من روسيا ستوفر فرصة لإيران لتكون محورا للطاقة على الصعيد الإقليمي وجني الكثير من الدخل من العملات الأجنبية".

وأضاف أن روسيا وإيران كدولتين مصدرتين للغاز لديهما تعاون كبير في مجال تبادل الطاقة، لافتا إلى أن زيارته لروسيا ستتمخض عن تفاهمات جديدة لإنشاء منشآت واستثمار حقول الغاز المشتركة.

وأشار إلى موقع شركة "غازبروم" في صناعتي النفط والغاز في العالم وأعلن عن الاستثمار المشترك لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والتقنيات المتعلقة بمرافق الغاز وقال: "لحسن الحظ أجريت مفاوضات جيدة مع هذه الشركة وشركات أخرى وستستثمر هذه الشركات في حقول النفط والغاز الإيرانية".

وتعليقا على أهمية التعاون بين إيران وروسيا في حقول "بارس" و"كيش" للنفط والغاز قال: "لقد وقعنا أيضا مذكرات تفاهم بشأن تصدير الغاز إلى باكستان وسلطنة عمان وسيتم إنشاء خط أنابيب التصدير إلى هذين البلدين المجاورين بشكل مشترك بين إيران وروسيا".

وأضاف، أن روسيا وإيران قادرتان على مبادلة عشرة ملايين طن من المنتجات النفطية وغير النفطية وتم تجهيز السفن والموانئ والأرصفة لتحقيق ذلك.

المصدر: ارنا