مولدوفا تلوح بإمكانية مقاضاة "غازبروم" بسبب "انتهاك" للعقد

أعلن نائب رئيس الوزراء المولدوفي أندريه سبينو أن سلطات بلاده قد ترفع قضية ضد شركة "غازبروم" الروسية، بسبب ما وصفه بانتهاك "غازبروم" للعقد بتقليص حجم توريد الغاز إلى الجمهورية.

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وقال سبينو في حديث تلفزيوني، تعليقا على إمكانية رفع دعوى قضائية ضد "غازبروم": "المحامون يدرسون إمكانية فرض عقوبات بسبب عدم الوفاء بالعقد لتوريد الحجم الكامل (المتفق عليه من الغاز). وعندما سيصبح هناك وضوح، سنقرر كيف نتصرف وفي أي اتجاه نتحرك".

وأشار المسؤول إلى أن "غازبروم" لم توضح قرارها بتقليص حجم الغاز المورد للجمهورية، مع أن كيشيناو تسدد قيمة الغاز دائما، على حد زعمه.

الشهر الماضي، حذرت "غازبروم" من إمكانية إنهاء عقد توريد الغاز إلى مولدوفا في أي لحظة بسبب عدم سداد الديون السابقة.

المصدر: "سبوتنيك"