غازبروم: احتمال قطع إمدادات الغاز عن مولدوفا بسبب الديون القديمة

أكدت شركة غازبروم في بيان نشرته السبت إمكانية إنهاء عقد توريد الغاز إلى مولدوفا في أي لحظة بسبب عدم سداد الديون السابقة.

في حين أعلنت أنها زودت مولدوفا بكميات من الغاز بلغت 5.7 مليون متر مكعب يوميا في أكتوبر.

ويقول البيان إن الجانب المولدوفي ينتهك بانتظام أحكام العقد فيما يتعلق بشروط سداد قيمة كميات الغاز الموردة حديثا".

في وقت سابق، أبلغ فاديم شيبان، رئيس مجلس إدارة شركة مولدوفاغاز، عن الإمدادات المستمرة من الوقود الروسي للجمهورية بشكل اعتيادي وفق الجدول، على الرغم من فشل الحكومة المولدوفية في الامتثال للاتفاقيات المتعلقة بشروط توقيع اتفاقية تسوية الديون القديمة.

وكان أحد الشروط الرئيسية التي وافقت بموجبها شركة غازبروم في أكتوبر من العام الماضي على تمديد عقد توريد الغاز إلى مولدوفا لمدة خمس سنوات أخرى هو سداد الديون السابقة والدفع مقابل توريد الغاز في الوقت المحدد.

المصدر: تاس