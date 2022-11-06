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خبراء: بفضل حكمة بنك روسيا فشلت العقوبات في ضرب القطاع المالي الروسي

مال وأعمال

خبراء: بفضل حكمة بنك روسيا فشلت العقوبات في ضرب القطاع المالي الروسي
Sputnik
البنك المركزي الروسي
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قالت صحيفة RBC، إن العقوبات لم تنجح كما تأمل الدول الغربية، لكن الخبراء حذروا من أنها قد تؤثر على الاقتصاد الروسي على المدى الطويل.

وفي مقالة تحت عنوان"كيف أثرت العقوبات على روسيا"، ذكر خبراء اقتصاديون من مركز الأبحاث الأوروبي Bruegel ومعهد التمويل الدولي (IIF) الأمريكي، أن استراتيجية الحماية الروسية المسماة في الغرب "حصن روسيا"، أثبتت أنها أكثر فاعلية من منظومة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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ويضيف الخبراء: "بفضل ردود الفعل الحكيمة من جانب البنك المركزي الروسي، فشلت العقوبات في القطاع المالي في إثارة أزمة مالية في روسيا، وتبين أن تراجع النشاط الاقتصادي كان أقل من المتوقع".

ولكن المقالة تتوقع أن يكون للعديد من العقوبات الغربية، تأثير متأخر. على سبيل المثال، يعلقون آمالهم على قيود الطاقة التي يعتقدون أنها ستساعد الاتحاد الأوروبي في الحصول على الاستقلال عن الموارد الروسية، على الرغم من الصعوبات في الشتاء القادم.

المصدر: نوفوستي

 

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