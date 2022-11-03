مصر.. الأمن يحبط تهريب أضخم شحنة من نوعها في البلاد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر في ضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة من إحدى الدول للأسواق المصرية.

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وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مباحث الأموال العامة - شرطة ميناء القاهرة الجوي باعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب عدد 25 طرد، بعدد 200 كرتونة تحوى أجهزة إلكترونية إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة فى عمليات الرصد والتتبع أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، كما أمكن ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوي وبتفتيشها تم ضبط ما يلى عدد 23983 هاتف محمول - عدد 5646 ساعة يد ذكية – عدد 830 سماعة بلوتوث - عدد 4409 عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضرات تجميل عالية القيمة –108 كيلو جرام مشغولات يشتبه في كونها معادن ثمينة – عدد 7936 شيشة إلكترونية ومستلزماتها – كمية من اللوحات الإلكترونية الخاصة بأجهزة طبية متقدمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وتُقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع بأكثر من 450 مليون جنيهًا تقريبا.

المصدر: القاهرة 24