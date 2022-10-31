صعود جديد للدولار في مصر ويقترب من حاجز الـ25 جنيها

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، بعد استقرارها لمدة يومين تقريبا، عقب ارتفاعها بشكل غير مسبوق.

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وسجل سعر صرف الدولار اليوم 24.15 مقابل الجنيه المصري، ليقترب من حاجز الـ25 جنيها، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ مصر، تمهيدا لحصول البلاد على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وجاءت الزيادة في سعر الدولار، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% في البنوك، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل كبيرا.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة، مايعادل 2% في اجتماع استثنائي.

وجاء ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل الى 13،25٪ و14،25٪ و13،75٪،على الترتيب.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هواحتواء الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

المصدر: RT