بن سلمان مدافعا عن قرار خفض إنتاج النفط: لقد تم ذلك من أجلنا ومن أجل مستقبلنا

دافعت السعودية والإمارات اليوم الاثنين عن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط انطلاقا من الشهر المقبل، وأكدت المجموعة على أن قرارها جاء من مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

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وفي معرض ومؤتمر "أبوظبي الدولي للبترول"، علق وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج، وقال: "لسنا مدينين بذلك لأحد غير لأنفسنا.. لقد تم ذلك من أجلنا، وبواسطتنا، من أجل مستقبلنا، ونحن بحاجة إلى أن نلتزم بذلك".

وردد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي هذا الدفاع. وقال إن "أوبك" وحلفاءها "على بعد مكالمة هاتفية فقط إذا كانت هناك متطلبات" لزيادة الإنتاج.

وقال المزروعي: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك زملاءنا في أوبك وأوبك بلس حريصون على تزويد العالم بالمتطلبات التي يحتاجها. لكن في نفس الوقت، نحن لسنا المنتجين الوحيدين في العالم".

واتفقت دول مجموعة "أوبك+" التي تضم روسيا والسعودية في أوائل أكتوبر الجاري على خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل من النفط يوميا ابتداء من نوفمبر 2022.

وأكدت منظمة "أوبك"، بقيادة السعودية، على أن قرارها جاء من مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

ويحذر محللون في الولايات المتحدة وأوروبا من حدوث ركود يلوح في الأفق في الغرب من التضخم وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة.

المصدر: أ ب