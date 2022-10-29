منتجات 40 شركة روسية تظهر لأول مرة على أرض مصر (فيديو)

كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، تفاصيل هامة حول دخول 40 شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.

وقال عمرو البلتاجي، في تصريحات لـRT إن الجناح الروسي يضم حاليا منتجات لأكثر من 40 شركة روسية ترغب بقوة في الدخول للسوق المصرية، والتي تعتبر مصر بوابة التصدير للدول الإفريقية.

وأشار البلتاجي إلى أن الشركات الروسية تتزاحم للدخول إلى الأسواق المصرية، وللاستثمار في مصر، وخاصة في المنطقة الصناعية الروسية، موضحا أن هذه الشركات ترغب ليس فقط في تواجد منتجاتها بمصر، بل وترغب في إنشاء صناعات روسية على الأرض المصرية ونقل التكنولوجيا الصناعية الروسية إلى مصر، ليس فقط في مجال المواد الغذائية ولكن في مجالات أخرى عدة.

وأوضح مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر، أن المعرض يهدف لتوثيق التعاون والتواصل المباشر مع رجال الأعمال المصريين، بما يحقق المصالح المشتركة، ودعم وتنشيط حركة التجارة البينية، في قطاعات الحبوب الزراعية، والبقوليات، وزيت الطعام، والزبد، والدقيق، واللحوم، ومنتجات الأسماك الروسية المشهورة، إلى جانب منتجات الحلويات الروسية العالمية من البسكويت والشيكولاتة التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرا في الأسواق العالمية.

المصدر: RT