مصر..اتحاد الصناعات يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والسيسي يعلق

أعلن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رفع القطاع الخاص للحد الأدنى لأجور العاملين فيه.

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وخلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قال محمد زكي السويدي: "إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى، بل بالعكس احنا هنزود عن الـ300 جنيه لكل العمالة، وسننظر في زيادة مرتبات العمالة كلها، لأننا هنشتغل ولازم كل الدنيا تمشي ونشيل المسؤولية، وده دورنا الاجتماعي اللي نؤديه مع حضراتكم".

وأشاد السويدي بقرار مرونة سعر صرف العملة قائلا: "هذا القرار به تحد كبير جدا، لكنه منحنا الضوء التام والارتياح التام في العمل، كانت لدينا تخوفات، وتحدثنا عنها في المؤتمر الاقتصادي، لكن قرار يوم الخميس امتص كل هذه الأمور".

من جهته، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديمه التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بزيادة الحد الأدنى بقيمة 300 جنيه، بموجب توجيهات رئاسية.

وأضاف السيسي: "مع القطاع الخاص بيكون فيه تشاور، خاصة أن كل منشأة لها ظروفها.. وأنتم لكم تصور".

المصدر: "الوطن"