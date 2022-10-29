السيسي يجمتع برابطة رجال الأعمال القطريين

يجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

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ومن المنتظر أن يحضر السيسي اليوم السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشمل المعرض، الذي يقام برعاية السيسي، عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

المصدر: "اكسترانيوز"