الناقلة الروسية "أيروفلوت" تستأنف الرحلات إلى القاهرة انطلاقا من 12 نوفمبر المقبل

أعلنت الناقلة الوطنية الروسية "أيروفلوت"، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف اعتبارا من 12 نوفمبر المقبل رحلات الطيران المدني إلى مطار القاهرة في مصر.

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وقالت الناقلة الوطنية الروسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها ستنفذ رحلة واحدة بشكل يومي بين مطاري موسكو والقاهرة، ومن المخطط أن يتم تنفيذ الرحلات الجوية بواسطة طائرات من طراز "سوبر جيت 100" (طائرات روسية الصنع).

وفيما يلي جدول الرحلات:

- الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد: الإقلاع من مطار موسكو 08:55 (توقيت موسكو) - موعد الوصول إلى مطار القاهرة 14:15 (توقيت القاهرة).

على أن تكون رحلة العودة في نفس الأيام كالتالي: الإقلاع من القاهرة في تمام الساعة 15:15 (توقيت القاهرة) - الوصول إلى مطار موسكو 22:25 (توقيت موسكو).

- رحلة يوم الجمعة: الإقلاع من مطار موسكو 08:50 (توقيت موسكو) - موعد الوصول إلى مطار القاهرة 14:15 (توقيت القاهرة).

على أن تكون رحلة العودة في نفس اليوم كالتالي: الإقلاع من القاهرة في تمام الساعة 15:15 (توقيت القاهرة) - الوصول إلى مطار موسكو 22:20 (توقيت موسكو).

ويبدأ سعر التذكرة لرحلة الجهة الواحدة من 22341 روبل (حوالي 360 دولار) أما سعر التذكرة للرحلة (ذهاب - إياب) من 40380 روبل (نحو 651 دولار).

وبذلك ستصبح القاهرة النقطة الثالثة في مصر، التي تقوم شركة "أيروفلوت" بتشغيل رحلات منتظمة إليها، ففي مطلع أكتوبر المقبل، استأنفت شركة الطيران رحلاتها إلى منتجعي البحر الأحمر الغردقة وشرم الشيخ.

المصدر: RT