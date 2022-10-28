"بعد تحريره للعصفور".. ماسك يطلق سراح كبار الموظفين في "تويتر"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أقال عدد من كبار المدراء في شركة "تويتر" التي تدير أحد أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم.

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وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه من الأشخاص الذين تم طردهم الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال ورئيس الشؤون القانونية وسياسة الشركة فيجايا جادي والمستشار العام شون إدجيت.

وعلى صعيد متصل، يشعر رواد منصة "تويتر" بالقلق إزاء خطط ماسك لإعادة إطلاق حساب ترامب، حسبما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، حيث تم تجميد صفحة الرئيس الأمريكي السابق إلى أجل غير مسمى بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول.

وتم بالفعل تداول تصريح ترامب المزعوم بأنه سيصل إلى الحساب يوم الاثنين على الشبكات الاجتماعية، لكن اتضح أنه مزيف.

وذكرت وسائل إعلام أمس أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تولى إدارة شركة "تويتر" بعد الاستحواذ عليها في صفقة ضخمة، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 44 مليار دولار.

المصدر: RT