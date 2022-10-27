منتدى "فالداي".. بوتين يلقي كلمة عن القضايا الساخنة في العالم

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، حيث سيتطرق للقضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم.

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ينعقد منتدى "فالداي" في نسخته الـ19 في ضواحي العاصمة موسكو في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، وتنعقد الجلسة تحت عنوان "العالم بعد الهيمنة: العدالة والأمان للجميع".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يلقي بوتين خطابا موسعا، تلي ذلك جلسة نقاش سيديرها الصحفي والعالم السياسي ومدير الأبحاث في "فالداي" فيودور لوكيانوف.

ويشارك في الحدث خبراء من البرازيل وألمانيا ومصر والصين والهند وإندونيسيا وإيران وأفغانستان وكازاخستان والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وأوزبكستان وجنوب إفريقيا.

وستتاح الفرصة للضيوف الأجانب للاستماع لشرح الرئيس الروسي عن تطور الأوضاع في العالم وعن أسباب إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى جانب القضايا الدولية الملحة.

وتأسس منتدى "فالداي" في العام 2004 وسمي باسم بحيرة فالداي، الواقعة في منتصف الطريق تقريبا بين موسكو وسان بطرسبورغ، حيث عقد أول اجتماع للمنتدى.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين مختلف النخب الفكرية وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.

ومن الجهات المؤسسة لمنتدى "فالداي" عدد من المؤسسات غير الحكومية والتعليمية الروسية، منها معهد موسكو للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية.

المصدر: RT