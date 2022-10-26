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السعودية تمتلك ثروة بـ5 تريليونات دولار

مال وأعمال

السعودية تمتلك ثروة بـ5 تريليونات دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المملكة العربية السعودية تمتلك ثروة معدنية بقيمة 5 تريليونات دولار.

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وقال الوزير السعودي، في مقابلة مع CNBC، إن حجم الثروات المعدنية في السعودية يقدر بحوالي 5 تريليونات دولار. وأضاف أن الاستثمار في قطاع التعدين يحتاج لفترات طويلة.

وأوضح الخريف أنه تم إطلاق مبادرة "ساس" للإمداد بحجم 2.7 تريليون دولار. وأشار إلى أن هناك أسواقا جديدة مستهدفة بالاستراتيجية الحكومية.

المصدر: CNBC

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