وسائل إعلام: تركيا تسعى لعقد لقاء بين وزيري الطاقة الروسي والألماني

تسعى تركيا لعقد اجتماع بين وزيري الطاقة لروسيا وألمانيا في اسطنبول في ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن قائمين على تنظيم اللقاء.

ونقلت صحيفة "أيدينليك" اليوم الأربعاء، عن عبد الله ديغر، رئيس اللجنة التنفيذية لقمة اسطنبول الاقتصادية، قوله: "يمكننا أن نجمع الدول والمنظمات التي تدور بينها صراعات. في الواقع، نود أن نجمع بين وزيري الطاقة في ألمانيا وروسيا. سيكون هذا نجاحا كبيرا لتركيا وقمة اسطنبول الاقتصادية".

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وأضاف ديغر: "اقترحت هذا على الطرفين، وكان ردهما أن الأمر غير واقعي لكن قد يتسنى فجأة تنظيم الحدث خلال 24 ساعة".

واضاف أن القمة ستعقد في قصر جراغان في سطنبول يومي 8 و 9 ديسمبر، مشيرا إلى أن شركات أجنبية ستشارك بنشاط في أعمال المنتدى، وأن المنظمين وجهوا دعوة لشركات روسية أيضا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة التركية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا حول إنشاء مركز للغاز الروسي على الأراضي التركية.

المصدر: "نوفوستي"