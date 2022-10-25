"وول ستريت جورنال": السعودية تشهر ورقة بأكثر من 100 مليار دولار في وجه الولايات المتحدة

حذرت السعودية من أنها قد تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، إذا أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا ضد منظمة "أوبك".

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وجاء ذلك بحسب ما أفادت به الصحيفة الأمريكية نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، ويأتي ذلك وسط توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن بعد قرار المملكة ودول مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين السعوديين قالوا سرا إن المملكة يمكن أن تبيع سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها الرياض إذا أقر الكونغرس تشريعا مناهضا ضد منظمة "أوبك".

ووفقا للصحيفة فإن هذه الورقة هي أحد الخيارات الجذرية المطروحة على الطاولة فيما يتعلق بإعادة تقييم العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن السعوديين يعلمون أنهم لا يستطيعون استبدال الولايات المتحدة كشريك أمني بين عشية وضحاها، وأشارت إلى أن مسؤولين من الرياض التقوا بمراكز الفكر والمسؤولين الأمريكيين، وقالوا إن واشنطن قللت من تقدير مدى مساعدة السعودية لأوكرانيا وفوجئوا برد الفعل الأمريكي على قرار "أوبك+".

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية بلغت حيازة المملكة من سندات وأذون الخزانة الأمريكية في شهر أغسطس الماضي مستوى 122.1 مليار دولار، وللمقارنة كانت تمتلك الرياض في مطلع العام الجاري 119.2 مليار دولار.

وتحتل السعودية المرتبة الـ16 في قائمة أكبر الدول التي تمتلك سندات الخزانة الأمريكية، بحسب البيانات.

المصدر: RT + وول ستريت جورنال