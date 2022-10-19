محصول الحبوب في روسيا يسجل رقما قياسيا تاريخيا

حطمت روسيا رقما قياسيا تاريخيا في محصول الحبوب، وجاء ذلك بحسبما نشرته وزارة الزراعة الروسية عبر منشور في قناتها بتطبيق "تليغرام".

وقالت الوزارة: "حتى الآن (حتى 19 أكتوبر 2022)، تم جمع 147.5 مليون طن، فيما لا يزال الحصاد جاريا".

ووفقا لوزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف فإنه من المتوقع أن يصل الحصاد إلى المستوى الأقصى عند 150 مليون طن، واعتبر أن هذا نجاح للقطاع الزراعي ولروسيا ككل.

وقبل ذلك تم تسجيل مستوى قياسي في 2017 حينها بلغ محصول الحبوب 135.5 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 86 مليون طن من القمح.

المصدر: نوفوستي