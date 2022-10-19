 
مباشر

بريطانيا.. ارتفاع معدل التضخم إلى 10.1٪

مال وأعمال

بريطانيا.. ارتفاع معدل التضخم إلى 10.1٪
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0br

كشفت أرقام حكومية بريطانية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 10.1٪ في سبتمبر، حيث لا يزال الاقتصاد يعاني من آثار ارتفاع الأسعار وتداعيات الميزانية المصغرة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع إلى 10.1٪ في سبتمبر من 9.9٪ في أغسطس، في أعلى معدل منذ 40 عاما.

وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ضغطا تصاعديا كبيرا من تكاليف أسعار المواد الغذائية، في حين كان من المتوقع أن يكون الوقود وعناصر النقل الأخرى قد خفت.

هذا وتواجه الأسر والشركات قدرا أكبر من عدم اليقين في المستقبل، بعد أن تم إلغاء الضريبة التي كانت واردة في الميزانية المصغرة، وهبات الإنفاق، في أعقاب الرفض العنيف من قبل الأسواق المالية.

المصدر: sky news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا