استطلاع: حزب المحافظين يريد عودة جونسون

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية أعضاء حزب المحافظين البريطاني يريدون من رئيسة الوزراء ليز تراس أن تستقيل من منصبها، وأن البديل المفضل لهم هو سلفها بوريس جونسون.

ووجد استطلاع أجرته YouGov لأعضاء حزب المحافظين أن 55٪ منهم سيصوتون لصالح ريشي سوناك، الذي خسر أمام تراس، إذا تمكنوا من التصويت مرة أخرى، في حين أن 25٪ فقط سيصوتون لتراس، كاشفا أن 55٪ من الأعضاء يعتقدون أنها يجب أن تستقيل الآن، بينما يعتقد 38٪ أنها يجب أن تبقى في منصبها.

ويعتقد 63٪ أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سيكون بديلا جيدا لتراس، حيث صنفه 32٪ كأفضل مرشح لهم، يليه سوناك بنسبة 23٪.

ويعتقد ما مجموعه 31٪ من أعضاء حزب المحافظين الذين جرى استطلاعهم أنهم يجب أن يكونوا هم الوحيدين الذين ينتخبون زعيما جديدا للحزب، بينما يعتقد 25٪ أنه يجب على النواب فقط اختيار رئيس الحكومة الجديد، فيما اعتبر 25% أنه على النواب اختيار المرشحين النهائيين للمنصب، على أن يختار أعضاء الحزب المرشح النهائي.

وكان جونسون أعلن في يوليو الماضي استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة فيروس كورونا و تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة.

المصدر: sky news + RT