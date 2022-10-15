وزير البترول المصري: احتياطيات الغاز بشرق المتوسط يمكنها المساعدة بالحفاظ علي أمن الطاقة الأوروبي

اعتبر وزير البترول المصري، طارق الملا، أن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا.

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وخلال مشاركته بمؤتمر منتدي غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، أشار طارق الملا إلى "ضرورة توفير التمويل من بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار للاستثمارات في تنمية تلك الاحتياطيات والاستفادة الكاملة منها، بما يضمن تحفيز المستثمرين وسرعة تأمين امدادات الطاقة في ظل الاهمية التي تكتسبها منطقة شرق المتوسط".

وأوضح أن "توفير التمويل لا يعني التمويل التجاري، ولكنه تمويل مميز بشروط ميسرة من تلك المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن "هذا يساعد على سرعة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات الغازية".

وشدد الوزير المصري على أن "هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود أخرى مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا، يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة"، مؤكدا أن "العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة".

المصدر: "الوطن"