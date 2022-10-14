قطر تبدي رغبتها في التنقيب عن النفط في لبنان

كشفت الحكومة اللبنانية أن قطر أبدت رغبتها في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 لتصبح الشريك الثالث لشركتي " توتال" الفرنسية، "وأيني" الإيطالية في هذين الحقلين.

إقرأ المزيد

جاء ذلك على لسان وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وبعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول.

وقال فياض إن الاجتماع مع ميقاتي جاء بعد زيارة للرئيس مبشال عون "لتهنئته بالإنجاز التاريخي بشأن ترسيم الحدود وترسيخ حق لبنان بالمباشرة منذ الآن، بأعمال الاستكشاف في حقل قانا وسائر البلوكات في مياه البحر".

وأوضح فياض بعد الاجتماع أن الرغبة القطرية وردت عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي "أعلن فيها نوايا دولة قطر بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي " توتال" "وأيني" في هذين الحقلين".

وأضاف فياض: "هذا أمر مهم جدا، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وإنتاج الطاقة".

2/7 بعد زيارة قمت بها لفخامة رئيس الجمهورية لتهنئته بالإنجاز التاريخي بترسيم الحدود وترسيخ حق لبنان بالمباشرة منذ الآن، بأعمال الاستكشاف في حقل قانا وسائر البلوكات في مياه البحر عندنا.

وكشف الوزير فياض عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 14, 2022

وأشار فياض إلى أن قطر أرسلت إلى وزارته المديرين العامين للشركة المملوكة من الدولة القطرية، ووجه الشكر لقطر "على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني"، قائلا: "لقد عهدنا دائما وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني".

وتحدث فياض عن ضرورة دعم هيئة إدارة البترول بالكادر البشري "لمواكبة هذه المرحلة وإدارتها وخصوصا العلاقة مع الشركاء، أي العلاقة التحالفية وإدارة العقد الذي يسمح بإدارة أعمال الاستخراج والاستكشاف التي ستبدأ قريبا".

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشيل عون أعلن أمس موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ووصف ما تحقق بأنه "إنجاز تاريخي".

وأكد عون أن لبنان "حافظ في الاتفاق على كامل بلوكاته البحرية، وأضاف إليها حقل قانا".

المصدر: RT