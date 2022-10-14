صندوق النقد الدولي يحذر من عواقب الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسية

حذر مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، من أن وقف إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا بالإضافة لحلول الشتاء، ستكون له انعكاسات اقتصادية خطيرة.

وقال كامر خلال مؤتمر صحفي عقده في إطار دورة الخريف للهيئات الإدارية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي:"إن الوقف الكامل لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، جنبا إلى جنب مع حلول فصل شتاء بارد، سيفرض الحاجة لتقنين استهلاك الغاز، الأمر الذي سيترتب عليه خسائر في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 3 ٪ في بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وقفزة جديدة في معدلات التضخم في جميع أنحاء القارة.

وأضاف في الظروف الحالية، تواجه السلطات الأوروبية تحديات خطيرة وخيارات صعبة في المسار السياسي، هم بحاجة لخفض التضخم ومساعدة الأسر الضعيفة ودعم الشركات المستقرة اقتصاديا للتغلب على أزمة الطاقة"

وتابع كامر: "بالمقارنة مع عام 2021، انخفضت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بأكثر من 80 بالمئة، وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، ومن غير المرجح أن تعود قريبا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: تاس