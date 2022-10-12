كم سيبلغ قرض مصر من صندوق النقد الدولي؟

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، إن مصر حصلت على 3 مليارات دولار خلال أزمة كورونا.

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وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي الاشتراكات في صندوق النقد الدولي تصل إلى تريليون دولار وفقا لوزن كل دولة في الاقتصاد العالمي، موضحا أن مصر ستحصل على قرض تمويلي من صندوق النقد الدولي يتراوح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار، مشددا على أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على أنه لا مساس بسعر الخبز والدعم.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن هناك 50 مليار دولار من صندوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي سيتم إنفاقها لدعم الدول النامية، مشيرا إلى أن مصر ستحصل من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي على قرض بمقدار 1.5 مليار دولار من هذا الصندوق.

المصدر: القاهرة 24