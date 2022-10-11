بقيمة 53 مليون دولار.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على Bittrex لانتهاكها قوانين العقوبات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع شركة تبادل العملات المشفرة Bittrex، ستدفع بموجبه غرامة قيمتها 53 مليون دولار.

وستدفع Bittrex بموجب الاتفاق غرامتين بقيمة 24 مليون دولار و29 مليون دولار لانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن التبادل على وجه الخصوص، "فشل في منع استخدام منصته من قبل أشخاص، على ما يبدو، كانوا موجودين في شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت Bittrex "نظاما غير مناسب وغير فعال لمراقبة المعاملات على منصتها، مما أدى إلى ضعف كبير أمام المعاملات المالية غير القانونية".

وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "سيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محاسبة شركات العملات الافتراضية وغيرها من الصناعات التي أدى فشلها في تنفيذ الضوابط المناسبة إلى انتهاكات للعقوبات".

وتعدّ Bittrex إحدى البورصات التي تركز على المتبادلين ذوي الخبرة، ومقرها الرئيسي في لاس فيغاس.

ولا تسمح Bittrex بشراء المباشر للعملات المشفرة باستخدام العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي واليورو، عوضا عن ذلك، فإنها تركز على المبادلات الثنائية بين العملات المشفرة، وتوفر واجهة مستخدم منظمة مع سرعة في إجراء العمليات.

كما أنها تملك برنامج البرتوكولات الخاص بها API، والذي يستخدم للتجارة الآلية.

ويعد أمانها من أهم مصادر القوة التي تتمتع بها حيث لم يتم اختراقها أبدا.

المصدر: وكالات