مصر تبدأ استخدام المراهنة على الجنيه لأول مرة في البنوك

كشف مصدر في البنك المركزي المصري أنه تم إعطاء الضوء الأخضر للبنوك للبدء في استخدام آلية المشتقات على العملة المحلية.

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" سيتم ذلك عبر القيام بإبرام عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم تسمى NDF، فضلا عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في الجنيه.

وأضاف المصدر أن على البنوك الآن البدء في إنشاء صيغ وآليات العقود وعرض طلب استخدام هذه الآلية، وسيقوم البنك المركزي بالموافقة عليها بشكل فوري.

ويعد إطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه، بعد أن هبط إلى مستوى قياسي حيث وصل الى نحو 19.70 جنيه أمام الدولار.

وتعد العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أو (NDFs)، هي اتفاقيات بين أطراف متقابلة على شراء أو بيع عملة، ويتم خلالها تحديد سعر محدد مسبقا للعملة في المستقبل، ولكن دون تبادل العملة فعليا.

وعند الاستحقاق، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفرق بين سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم المتفق عليه، وسعر السوق (الفوري) في ذلك الوقت.

المصدر: القاهرة 24