لوكسمبورغ: "إذا كان لدينا سقف لأسعار الطاقة فربما لن تكون لدينا طاقة"

حذر رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ قرارا بوضع سقف لأسعار الطاقة بما في ذلك الغاز، من أن الخطوة قد تترك الاتحاد بدون طاقة على الإطلاق.

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وقال المسؤول الأوروبي: "ربما سيكون لدينا سقف سعري، لكن لن تكون لدينا طاقة، يجب أن ندرك أننا لسنا المستهلك الوحيد للطاقة في العا ، لذلك يجب أن نكون حذرين للغاية في اتخاذ القرارات".

وتعقد اليوم الجمعة في براغ قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي، حيث ستتم مناقشة أزمة الطاقة في الاتحاد، وستناقش رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحات تتضمن فرض قيود على أسعار الغاز.

المصدر: نوفوستي