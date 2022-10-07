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بعد قرار "أوبك+".. أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر

مال وأعمال

بعد قرار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر وذلك بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.

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وبحلول الساعة 11:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 88.64 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% إلى 94.61 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقررت مجموعة "أوبك+" يوم الأربعاء الماضي خفض إنتاج المجموعة بمقدار مليوني برميل في اليوم انطلاقا من الشهر القادم نوفمبر 2022.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته المجموعة، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، في فيينا لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم.

المصدر: RT + بلومبرغ

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