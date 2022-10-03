هل ترتفع أسعار البنزين مجددا في مصر؟

تستعد لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية لبدء مجموعة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة لمناقشة أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم إقرارها من السلطات المختصة.

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ويشارك في أعمال اللجنة المعنية بتحديد أسعار البنزين الجديدة قيادات من الهيئة العامة للبترول، والقابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ومسؤولون بوزارة المالية، حيث تعمل اللجنة وفق القرار الصادر من رئيس الوزراء حول تحديد آليات تسعير البنزين وباقي المواد البترولية.

وتنتظر نحو 2784 محطة تعبئة بنزين تملكها شركتا التعاون ومصر للبترول إعلان لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية الأسعار الجديدة حتى نهاية العام الحالي 2022.

ووجهت قيادات شركة التعاون للبترول ومصر للبترول المعاونين لهم في إدارة المحطات بالاستعداد لتنفيذ قرار لجنة تسعير البنزين الجديد فور اعتماده من السلطة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر المصريون إعلان أسعار البنزين الجديدة من قبل لجنة تسعير المواد البترولية، والمفترض أن تعقد اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع التوصيات، ثم موافقة السلطات المختصة عليها لإقرارها لمدة 3 شهور، حتى نهاية العام 2022.

المصدر: فيتو