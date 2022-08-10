بعد زيادة أسعار البنزين.. التضخم يصل لمستوى قياسي في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع التضخم في البلاد، بعد صعود أسعار الوقود، ليسجل 13.6% خلال شهريوليو على أساسٍ سنوي.

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وجاءت هذه النسبة مقابل 13.2% خلال شهر يونيو 2022، كما ارتفع التضخم بنسبة 1.3% في يوليو، من 0.1% في يونيو على أساس شهري.

وكان قد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، عن تراجع التضخم، ليسجل 13.2% في يونيو على أساسٍسنوي، مقابل 13.5% في مايو، في أول تراجعٍ منذ نوفمبر.

أما على أساس شهري، فانكمشت الأسعار إلى 0.1% في يونيو، من تضخم 1.1% في مايو.

وتخطّت أرقام التضخم، الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.

وأرجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -18.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة -10.5%.

المصدر: القاهرة 24